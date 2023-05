Leao a Theo Hernandez: “Se non ci penso io, ci pensi tu per me fratello”

Theo Hernandez ha chiuso la gara con il gol del 2-0 in Milan-Lazio, gara finita 2-0 in favore dei rossoneri.

Una gara che ha visto Leao uscire per dei problemi muscolari dopo una decina di minuti. Lo stesso Leao però ringrazia Theo Hernandez scrivendogli su Instagram: “Se non ci penso io, ci pensi tu per me fratello”.

Milan che ora dovrà ricaricare le energie in vista del derby di Champions contro l’Inter.

Foto: Instagram Milan