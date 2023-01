Nessun accordo per Rafael Leao e il Milan per il rinnovo del contratto. L’esterno rossonero ha voluto categoricamente smentire alcune voci circolate nelle ultime ore che lui ritiene siano assolutamente illazioni. L’esterno portoghese si è fatto sentire direttamente dal suo profilo Twitter, accompagnando la notizia con un secco: “Fake news come sempre”. Parole che non lasciano spazio a interpretazioni di nessun genere. Il portoghese ha un contratto con i rossoneri fino al 2024.

Foto: Instagram Milan

Fake news come sempre 😴😴 https://t.co/XrAcXEweUw — Rafael Leão (@RafaeLeao7) January 9, 2023

