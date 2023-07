Leali saluta Ascoli: “È stata un’esperienza emozionante e indimenticabile”

Nicola Leali con un post sui propri canali social ha salutato Ascoli e tutti i suoi tifosi. Ecco le parole del portiere: “Caro Ascoli. La nostra avventura insieme è giunta a conclusione. Sono enormemente fiero di essere entrato a far parte della tua gloriosa storia. In ogni istante che ho indossato la tua maglia ti assicuro che ho cercato di onorarla al meglio delle mie capacità, sempre accompagnato da tanto orgoglio nel vestirla. In questi 4 anni abbiamo attraversato difficoltà che a volte sembravano insormontabili, ma insieme ne siamo sempre usciti vincitori, raggiungendo i nostri obbiettivi e creando storie che sono diventate imprese e rendendo tutto emozionante ed indimenticabile. A te, mio caro Ascoli, posso solo dire grazie per tutto ciò che hai portato dentro di me. Resterai per sempre nel mio cuore. Ci tengo, inoltre, a ringraziare il patron, le persone della sede, i direttori, gli staff tecnici e i dottori, ma soprattutto i miei compagni di squadra con cui ho lottato sul campo, i fisioterapisti e magazzinieri che mi hanno accompagnato lungo tutto questo viaggio diventando amici. Il mio ringraziamento più grande e sentito, però, lo faccio a voi tifosi che non ci avete mai abbandonato e, anche nei momenti dove tutto sembrava perduto, ci siete stati sempre vicini spingendoci sempre ad abbattere le difficoltà. Voi che in questi anni mi avete fatto capire cosa significa giocare in Ascoli e me ne avete fatto innamorare. Grazie di tutto. Con il cuore, Nik”.

Foto: leali ascoli sito ufficiale