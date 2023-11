Le ultimissime sulle probabilo formazioni di Salisburgo-Inter

L’Inter va in Austria a sfidare il Salisburgo, per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League.

In casa Salisburgo, possibile 4-3-1-2, con Kjaergaard alle spalle di Gloukh e Simic.

Diversi dubbi per Inzaghi che prova alcuni cambi, come annunciato in conferenza stampa. Pavard out per l’infortunio al ginocchio: al suo posto ballottaggio de Vrij-Bisseck Dumfries si ferma in allenamento ma è partito con la squadra, al suo posto pronto Darmian. Frattesi giocherà, come annunciato, Carlos Augusto al posto di Dimarco a sinistra. Davanti possibile turno di riposo per Lautaro in favore di Sanchez.

Queste le probabili formazioni:

SALISBURGO (4-3-1-2) probabile formazione: Schlager; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Susic, Bidstrup, Gourna-Douat; Kjaergaard; Gloukh, Simic, All. Struber

INTER (3-5-2) la probabile formazione: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram. All. S. Inzaghi

