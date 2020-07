Le ultimissime sulle probabili formazioni tra Fiorentina- Torino

Alle 19,30 Fiorentina e Torino scenderanno in campo allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Il tecnico dei gigliati Beppe Iachini è orientato a schierare Franck Ribery: il francese è fondamentale per il viola. L’ex Bayern Monaco sarà affiancato da Cutrone. In panchina Vlahovic mentre Kouamé potrà subentrare a gara in corso e fornire il suo prezioso contributo.

Nel Torino Berenguer insidia Verdi. Davanti Belotti e Zaza. Aina potrebbe scalzare De Silvestri, mentre a sinistra nessun dubbio: gioca Ansaldi. In difesa può riposare Izzo. Al suo posto potrebbe giocare Lyanco, che andrebbe a completare il pacchetto arretrato con Nkoulou e Bremer. In mezzo Lukic e Meitè.

Foto Ribery Twitter personale