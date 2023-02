Le ultimissime sulle probabili formazioni Salisburgo-Roma

Domani alle 18.45 scenderanno in campo Salisburgo e Roma per la gara d’andata dei playoff di Europa League. José Mourinho potrebbe confermare gli undici visti contro il Lecce. Dunque Rui Patricio in porta, difesa consueta con Mancini, Smalling e Ibanez. Sulla fascia destra, invece, possibile chance dal 1′ per il reintegrato Karsdorp che, come svelato da Mourinho, lo era già da dicembre ma un infortunio lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane. Zalewski sulla corsia opposta e Cristante-Matic in mezzo al campo. Davanti, invece, giocherà Abraham e non Belotti come dichiarato da Mourinho, con Dybala e Pellegrini alle spalle dell’inglese.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Kjaergaard, Gourna-Dou, Seiwald; Sucic; Okafor, Fernando.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham.

Foto: Twitter Roma