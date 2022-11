Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Spezia

Domani alle 20.45, a San Siro, scenderanno in campo Milan e Spezia per la tredicesima giornata di Serie A. Dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League, Pioli si affiderà a qualche rotazione. Tatarusanu in porta dietro al quartetto difensivo composto da Kalulu, Gabbia, Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo confermati Bennacer e Tonali. Toccherà a Origi guidare l’attacco rossonero, alle sue spalle ci saranno Leao, Brahim Diaz e Messias. In ribasso le quote di Vranckx. Ancora panchina per De Ketelaere. In casa Spezia, invece, Gotti pensa a qualche cambio tra difesa e attacco. Amian dovrebbe essere abbassato nella linea a tre, a sinistra, con Ampadu e Kiwior a completare il reparto, mentre in mezzo Ekdal e Bourabia sono certi di una maglia da titolari, con Agudelo favorito a completare il trio degli interni. Sulla fasce spazio per Reca e Holm. Non ci sarà Gyasi, possibile chance dall’inizio per Daniel Maldini al fianco di Nzola.

Milan(4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Origi.

Spezia(3-5-2): Dragowski; Amian, Ampadu, Kiwior; Reca, Ekdal, Bourabia, Agudelo, Holm; Maldini, Nzola.

Foto: Twitter Milan