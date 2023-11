Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lecce-Milan

Domani alle 15.00 scenderanno in campo Lecce e Milan per la dodicesima giornata di Serie A. D’Aversa dovrà fare a meno di Almqvist (lesione muscolare), al suo posto pronto Banda sull’esterno per completare il tridente con Strefezza e Krstovic. Pioli, invece, dovrà rinunciare a Pulisic che salterà anche gli impegni con la Nazionale per recuperare e tornare dopo la sosta. Chukwueze favorito su Okafor per il ruolo di esterno destro. A centrocampo verso il ritorno da titolare di Krunic, in vantaggio su Musah.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Blin, Ramadani, Rafia; Banda, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Krunic; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

Foto: Twitter Milan