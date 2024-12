Le ultimissime sulle probabili formazioni Inter-Como

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Inter e Como per la diciassettesima giornata di Serie A. Inzaghi potrebbe schierare Barella dal 1′, che ha recuperato e viaggia verso la convocazione ma è in ballottaggio con Frattesi. Non al meglio De Vrij e Darmian. Al centro della difesa favorito Bastoni ma Inzaghi prova a recuperare l’olandese. Il Como ritrova Sergi Roberto. Dubbio Barba/Dossena in difesa, e Strefezza o Cutrone in avanti.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

COMO (4-2-3-1) Reina; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Barba; Sergi Roberto, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Belotti. All. Fabregas

Foto: Instagram Inter