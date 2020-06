Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Parma

A riaprire la Serie A, ci penserà Torino-Parma, recupero della 25esima giornata che andrà in scena allo Stadio Olimpico Grande Torino alle 19,30.

In casa Torino, Longo dovrà fare a meno degli infortunati Baselli e Verdi, oltre che dell’infortunato dell’ultim’ora, Ansaldi. Il tecnico opterà per un 4-4-2 che prevede una linea difensiva composta da De Silvestri, Izzo, Nkoulou e Bremer nell’insolito ruolo di terzino sinistro. A centrocampista, Meité sembrerebbe in netto vantaggio su Lukic, quindi andrà ad occupare la mediana insieme a Rincon, mentre sugli esterni giocheranno Edera e Berenguer. In avanti, la coppia Belotti-Zaza, con l’attaccante della Basilicata nettamente favorito rispetto a Ola Aina.

Per quanto riguarda il Parma, invece, D’Aversa dovrebbe schierare un 4-3-3 con Darmian, Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo a comporre la linea di difesa. A centrocampo, Kucka, Scozzarella ed Hernani, con Kulusevski, Cornelius e Kurtic a comporre il trio d’attacco. Non ci sarà Roberto Inglese, ancora infortunato, mentre Gervinho dovrebbe partire dalla panchina.

TORINO (4-4-2): Sirigu; De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Bremer; Edera, Meité (Lukic), Rincon, Berenguer; Belotti, Zaza (Aina). All. Samuele Longo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, B. Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Cornelius, Kurtic (Gervinho). All. Roberto D’Aversa

