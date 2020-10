Le ultimissime sulle probabili formazioni di Young Boys-Roma

Dopo il buon successo sul Benevento per 5-2, la Roma incomincia la sua avventura in Europa League in Svizzera, a Berna, con lo Young Boys. Fonseca farà riposare diversi elementi, con Borja Mayoral, Villar e Carles Perez che partiranno dall’inizio. Si rivede anche Pau Lopez in porta.

In casa elvetica, il tecnico giallonero dovrà fare a meno dei due titolari Camara e Garcia, attualmente in isolamento dopo la recente positività al Covid-19, e di Lauper e Petignat, fermi ai box a causa della rottura del legamento crociato. In dubbio invece Pereira, Aebischer, Spielmann e Gaudino.

YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Hefti, Lustenberger, Zesiger, Lefort; Sulejmani, Rieder, Sierro, Ngamaleu; Nsame, Meschack. All. Soane

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Peres, Ibanez, Kumbulla, Spinazzola; Villar, Cristante; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. Fonseca.

Fonte Foto: Sito ufficiale Roma