Le ultimissime sulle probabili formazioni di Young Boys-Inter

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Young Boys e Inter per la terza giornata di Champions League. Inzaghi deve fare i conti con le assenze degli ultimi due infortunati a Roma, Calhanoglu e Acerbi. In difesa ci saranno Pavard, De Vrij e Bisseck. A centrocampo rientra in Champions Barella, che ha saltato per infortunio la Stella Rossa: al suo fianco Frattesi. Davanti riecco la coppia d’attacco Taremi-Arnautovic.

YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Blum, Camara, Benito, Hadjam; Ugrinic, Niasse, Lauper, Monteiro; Ganvoula, Itten. All. Magnin

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic. All. Inzaghi

Foto: Instagram Inter