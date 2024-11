Le ultimissime sulle probabili formazioni di Young Boys-Atalanta

L’Atalanta vuole continuare la sua corsa anche in Champions League. La Dea sarà impegnata nella vicina trasferta di Berna domani sera in casa dello Young Boys.

In casa Young Boys, classico 4-4-2. Elia e Itten in attacco.

In casa Atalanta, ci sono Bellanova, Kolasinac e Djmsiti tra i 22 convocati per la trasferta in Svizzera: i primi due vanno verso una maglia da titolare. Non parte per Berna invece Scalvini, visto che si gioca su campo sintetico (troppo rischioso per uno reduce da un lungo periodo di inattività). In attacco De Ketelaere con Retegui e Lookman.

Queste le probabili formazioni: