Le ultimissime sulle probabili formazioni di Viktoria Plzen-Inter

Domani alle 18.45 scenderanno in campo Viktoria Plzen e Inter per la seconda giornata della fase a gironi. Simone Inzaghi dovrà fare a meno ancora Romelu Lukaku. In porta ci sarà ancora il ballottaggio tra Onana e Handanovic, ma il tecnico nerazzurro dichiarato di aver già scelto chi scenderà in campo domani (“Ho già scelto, ma non mi va di dirlo. Lo saprete domani prima della partita“). Nessun dubbio sulla difesa, rientrerà Bastoni al fianco di De Vrij e Skriniar. A sinistra si potrebbe rivedere Gosens come contro il Bayern Monaco, a destra viaggia verso la conferma Dumfries. Nessuna sorpresa nel trittico di centrocampo: Brozovic in cabina di regia con Barella e Calhanoglu ai lati. Lautaro certo del posto, mentre si accende il ballottaggio tra Dzeko e Correa (in questo momento, il centravanti bosniaco è in vantaggio).

Viktoria Plzen (4-2-3-1) – Stanek; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Kopic, Sykora, Mosquera; Chory. All.: Bilek.

Inter (3-5-2) Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi.

Foto: sito ufficiale Inter