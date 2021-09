Le ultimissime sulle probabili formazioni di Verona-Roma

Domani Hellas Verona e Roma si affrontano al Bentegodi per la quarta giornata di Serie A 2021-22.

Tudor potrebbe iniziare la sua avventura scaligera con una difesa a tre, con Gunter centrale e due tra Dawidowicz, Magnani e Ceccherini ai lati. Tameze insidia Hongla in mediana per giocare accanto a Ilic. Faraoni e Lazovic confermati sugli esterni, così come Barak alle spalle delle punte Simeone e Caprari.

Mourinho torna ai titolari dopo la Conference League e al suo 4-2-3-1 con Rui Patricio in porta dietro a Karsdorp, Mancini, Ibanez e Calafiori (si è fermato Vina). Cristante e Veretout in mediana, Zaniolo ed El Shaarawy esterni con Pellegrini dietro l’unica punta Tammy Abraham.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak; Simeone, Caprari.

All. Tudor.