Le ultimissime sulle probabili formazioni di Verona-Roma

Alle 20,45 domani, al Bentegodi il Verona ospita la Roma.

In casa Verona, Mboula e Saponara si giocano una maglia dietro a Ngonge. Folorunsho in vantaggio su Djuric nel 3-4-2-1.

In casa Roma, 3-5-2 per Mourinho. Tornano a disposizione dopo la squalifica Dybala e Pellegrini. L’argentino affiancherà Belotti in attacco. Difesa a tre con Mancini, Smalling e Llorente.

Queste le probabili formazioni:

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Terracciano, Hongla, Duda, Doig; Folorunho, Mboula; Ngonge. Allenatore: Baroni.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Pellegrini, Cristante, Aouar, Zalewski; Dybala; Belotti.

Allenatore: Mourinho.

Foto: sito Verona