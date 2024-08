Le ultimissime sulle probabili formazioni di Verona-Napoli

Domani alle 18 il Napoli fa il suo esordio al Bentegodi sul campo del Verona. Due esordi in panchina per questa stagione in massima serie, Zanetti a Verona, Conte a Napoli.

In casa Verona, in difesa pronto Okou sulla fascia sinistra. In mezzo ci sono Magnani, Coppola e Dawidowicz in lizza per due posti. In attacco dovrebbe esserci spazio per Mosquera che, salvo sorprese, sarà titolare. Dal primo minuto anche Harroui alle spalle dell’attaccante colombiano.

In casa Napoli, Conte dovrebbe affidarsi a Raspadori in attacco. L’ex Sassuolo è in ballottaggio con Simeone. Ai suoi lati Kvara e Politano. Confermata la difesa a 3, con Buongiorno centrale coadiuvato da Rrahmani e Olivera. Sulla fascia sinistra, pronto il debutto in A con la maglia azzurra per Spinazzola.

Queste le probabili formazioni:

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Okou; Duda, Serdar; Suslov, Harroui, Lazovic; Mosquera. All. Zanetti

NAPOLI (3-4-3): Meret; Rrhamani, Buongiorno, Olivera; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All. Conte

