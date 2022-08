Le ultimissime sulle probabili formazioni di Verona-Napoli

Verona-Napoli si sfidano al Bentegodi domani, giorno di Ferragosto alle 18.30.

In casa Verona,Cioffi dà fiducia alla coppia Lasagna-Henry, in difesa Coppola con Gunter e Dawidowicz nel 3-5-2 degli scaligeri.

Per il Napoli, 4-3-3 per Spalletti, Meret in porta, in difesa Kim e Rrahmani, in attacco Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Queste le probabili formazioni:

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Tameze, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Ilic, Hongla, Barak, Lazovic; Henry, Lasagna. Allenatore: Cioffi.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

Foto: sito Verona