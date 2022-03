Le ultimissime sulle probabili formazioni di Verona-Napoli

Ci si aspetta una partita ricca di gol al Bentegodi, dove Verona e Napoli si affronteranno alle 15 per aggiungere un pezzo di strada nei rispettivi percorsi. Spalletti cerca il rilancio dei suoi in chiave scudetto dopo la sconfitta casalinga contro il Milan: in dubbio Insigne per affaticamento muscolare, al suo posto potrebbe giocare Lozano, mentre Zielinski rischia la panchina in favore di Mertens. Tudor non dovrebbe affidarsi a Barak, acciaccato: il favorito per sostituirlo è Lasagna. Di seguito le probabili formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone. All. Tudor

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, M. Rui; Anguissa, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. All. Spalletti

Foto: Twitter Napoli