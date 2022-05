Le ultimissime sulle probabili formazioni di Verona-Milan

Il Milan prova a rispondere alla vittoria dell‘Inter, che l’ha momentaneamente scavalcato in vetta alla classifica. Rossoneri impegnati a Verona contro la compagine di Tudor, che non regala nulla.

In casa Hellas, non sono attese rivoluzioni di formazione dopo il successo di Cagliari. Rientra alla guida della squadra Tudor che ha scontato il turno di squalifica. In attacco solito trio con Barak che agirà alle spalle di Caprari e Simeone.

In casa Milan, solito 4-2-3-1. Per 9/11 squadra fatta, gli unici dubbi sono sempre nella zona della trequarti. Pioli dovrebbe arretrare Kessie nei due in mediana al fianco di Tonali. In attacco, Saelemaekers, Krunic, Leao dietro a Giroud.

Queste le probabili formazioni:

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Tameze, Ceccherini, Casale; Faraoni, Hongla, Ilic, Lazovic; Barak; Simeone, Caprari. Allenatore: Tudor.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

Foto: Twitter Verona