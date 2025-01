Le ultimissime sulle probabili formazioni di Verona-Lazio

Domani alle 18:00 si gioca Verona-Lazio. Rientrano dalla squalifica Tchatchoua e Serdar. In attacco, conferma per la coppia Tengstedt-Sarr, con Suslov a supporto. Per la Lazio in dubbio il recupero di Zaccagni. Se l’italiano non dovesse farcela, Baroni potrebbe provare Tavares nella posizione di esterno alto, con Marusic schierato dietro di lui. Possibile titolarità per Hysaj, accompagnato nei 4 di difesa da Gigot, Gila e il sopra citato Tavares. Castellanos ambisce con ogni probabilità a una maglia da titolare. Il nuovo innesto Ibrahimovic, invece potrà entrare a gara in corso.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Lazovic, Duda, Belahyane, Bradaric; Suslov; Sarr, Tengstedt. All: Zanetti

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gigot, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All: Baroni

Foto: Instagram Tavares