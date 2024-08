Le ultimissime sulle probabili formazioni di Verona-Juventus

A chiudere la seconda giornata di Serie A ci sarà domani sera la gara tra Verona e Juventus al Bentegodi alle 20,45.

In casa Verona, alcuni cambi rispetto all’esordio da sogno con il Napoli. Dopo la doppietta al debutto Mosquera è in vantaggio su Tengstedt, che col Napoli aveva iniziato da titolare. La novità potrebbe essere Belahyane in mezzo, visto l’infortunio di Serdar. Dietro ballottaggio tra Magnani e Dawidowicz col secondo favorito.

In casa Juve, out Weah e Thuram. Spazio a Douglas Luiz che dovrebbe fare coppia con Locatelli. Mbangula e Yildiz saranno confermati sulle fasce. In difesa toccherà a Savona ( a destra) con Cabal a sinistra. In mezzo Gatti e Bremer.

Queste le probabili formazioni:

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Frese; Belahyane, Duda; Livramento, Suslov, Lazovic; Mosquera. All. Zanetti

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Bremer, Gatti, Cabal; Locatelli, Douglas Luiz; Cambiaso, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Thiago Motta

Foto: sito Verona