Le ultimissime sulle probabili formazioni di Verona-Juventus

Domani alle 18 al Benteggdi, il Verona ospita la Juventus. Entrambe le squadre cercano punti importanti per i rispettivi obiettivi.

In casa Hellas, pochissimi cambi per Baroni rispetto all’ultima di campionato. Sulla trequarti torna Suslov con Serdar che dovrebbe partire dalla panchina.

In casa Juventus, Allegri ha affermato che non farà cambi tattici. Quindi 3-5-2, torna titolare Danilo che ritorna dalla squalifica, la stessa out invece Bremer per lo stesso motivo, Rugani è in pole per sostituirlo A sinistra Kostic spera di ritrovare il posto da titolare, con Cambiaso che dovrebbe quindi spostarsi sulla corsia di destra In attacco torna Vlahovic. Possibile che il serbo parta dall’inizio. Ballottaggio Chiesa-Yildiz come compagno di reparto con il turco favorito.

Queste le probabili formazioni:

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Folorunsho; Noslin, Suslov, Lazovic; Swiderski. All. Baroni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri

Foto: twitter Verona