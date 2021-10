Le ultimissime sulle probabili formazioni di Verona-Juventus

La gara delle 18.00 del sabato vede in campo Hellas Verona e Juventus.

Tudor va verso un 3-4-2-1 con Simeone che torna titolare, Barak e Caprari alle sue spalle, e in difesa Dwaidowicz, Gunter e Magnani. Recuperato Casale per la panchina.

In casa Juve, Allegri ritrova Bernardeschi, che comunque partirà dalla panchina, ma dovrà fare a meno di De Sciglio, Ramsey, Kean e Chiesa.

Si va verso un 4-4-2, con Chiellini al fianco di de Ligt e Alex Sandro sulla fascia sinistra e Danilo a destra. In mezzo al campo turno di riposo per Locatelli, con Bentacur e Arthur che formeranno la coppia di centrocampisti nel 4-4-2. Al posto di Chiesa sulla destra agirà Cuadrado, mentre in attacco si va verso la conferma della coppia Morata-Dybala.

Queste le probabili formazioni:

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowidzc, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.

Juventus (4-4-2): Szczęsny; Danilo, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Rabiot; Morata, Dybala. All. Allegri.

Foto: Twitter Verona