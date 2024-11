Le ultimissime sulle probabili formazioni di Verona-Inter

Alle 15 domani torna la Serie A. L’Inter sarà di scena a Verona contro l’Hellas.

In casa Hellas, Zanetti perde Duda, con il centrocampista che sarà fuori per circa un mese. Dawidowicz, tornato a disposizione, si candida per una maglia da titolare al centro della difesa Non al meglio anche Coppola che ha rimediato una distorsione alla caviglia.

In casa Inter, possibile turnover per Inzaghi, in vista anche della Champions contro il Lipsia. In mediana Calhanoglu non sarà rischiato, dovrebbe toccare ad Asllani al suo posto. In attacco probabile panchina per Lautaro: Correa favorito su Arnautovic e Taremi per far coppia con Thuram. Carlos Augusto è tornato in gruppo e dovrebbe giocare al posto di Dimarco.

Queste le probabili formazioni:

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Bradaric; Belayhane, Serdar; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, C. Augusto; Correa, Thuram. All. Inzaghi

Foto: sito Verona