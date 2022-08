Le ultimissime sulle probabili formazioni di Verona-Atalanta

Bella gara alle 20.45 quella tra Verona e Atalanta. Padroni di casa alla ricerca di continuità, Atalanta che vuole restare tra le prime del campionato.

In casa Verona, due dubbi per Cioffi, la disponibilità di Faraoni, mentre può recuperare Piccoli. Si va verso un 3-5-2, con Lasagna e Henry in avanti.

In casa Atalanta, probabile conferma per Malinovskyi dopo il gol al Milan. Zapata e Muriel in avanti.

Queste le probabili formazioni:

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Terracciano, Tameze, Hongla, Ilic, Lazovic; Henry, Lasagna. Allenatore: Cioffi.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Malinovskyi; Zapata, Muriel. Allenatore: Gasperini

Foto: sito Verona