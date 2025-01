Le ultimissime sulle probabili formazioni di Venezia-Verona

Qui di seguito le ultimissime sulle probabili formazioni dello scontro salvezza veneto Venezia-Verona. Per i padroni di casa spazio in attacco a Oristanio e Pohjanpalo, nonostante la trattativa in corso col Palermo. Doumbia, Caviglia e Busio formeranno con ogni probabilità il centrocampo arancioneroverde, con Zampano (rientrato dalla squalifica) e Ellertsson sulle fasce. Sverko non recupera. Zanetti opta invece per il solito Tengstedt come punta centrale, sostenuto da Suslov e Sarr. Belahyane e Serdar si candidano per la titolarità in mediana. Squalificati Duda e Dawidowicz.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Candela, Idzes, Haps; Zampano, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Magnani; Tchatchoua, Belahyane, Serdar, Lazovic; Suslov, Sarr; Tengstedt. All. Zanetti.

Foto: Instagram Pohjanpalo