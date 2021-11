Le ultimissime sulle probabili formazioni di Venezia-Roma

La Roma torna in campo dopo il pareggio di Europa League contro il Bodo/Glimt e sarà di scena al Penzo per affrontare il Venezia. In casa giallorossa stringe i denti Pellegrini. In difesa i terzini saranno Ibanez e Karsdorp. Verso un posto da titolare El Shaarawy, tra i più in forma del momento. Il Venezia di Zanetti farà affidamento sul trio offensivo Aramu–Okerere–Henry. Ecco le probabili formazioni del match:

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Busio, Ampadu, Aramu, Henry, Okereke. All. Zanetti

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Ibanez; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. All. Mourinho

FOTO: Twitter Roma