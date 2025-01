Le ultimissime sulle probabili formazioni di Venezia-Inter

L’Inter va sul campo del Venezia dopo la delusione della Supercoppa Italiana.

In casa lagunare da monitorare le condizioni di Oristanio che dovrebbe giocare in coppia d’attacco con Pohjanpalo. A sinistra spazio ancora a Carboni, con Ellertsson che dovrebbe ricoprire come con l’Empoli il ruolo di mezzala.

In casa Inter, tante assenze per Inzaghi. Con Bisseck fuori, Darmian torna titolare in difesa con De Vrij e Bastoni. Carlos Augusto in vantaggio su Dimarco sulla sinistra. Mkhitaryan out a causa di un affaticamento (farà i controlli la prossima settimana), al suo posto Zielinski. Out Calhanoglu, in regia ci sarà Asllani. Thuram dovrebbe partire ancora dalla panchina, Taremi potrebbe essere nuovamente titolare al fianco di Lautaro Martinez.

Queste le probabili formazioni:

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Sverko, Altare; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Carboni; Oristanio, Pohjanpalo. All.: Di Francesco

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi

Foto: twitter Venezia