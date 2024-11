Le ultimissime sulle probabili formazioni di Union SG-Roma

Alle 18.45 domani, la Roma va in scena in Belgio in casa dell’Union SG, per la quarta giornata di Europa League.

Per i belgi, possibile 3-5-2, con Ivanonv e David coppia d’attacco.

Dopo la sconfitta a Verona la Roma è chiamata al riscatto in Europa. Torna dal 1’ El Shaarawy Out Hermoso che torna dopo la pausa. Ancora fuori Saelemaekers. In difesa chance dal primo minuto per Hummels.

Queste le probabili formazioni:

UNION SG (3-5-2): Moris; Sykes, Machida, Burgess; Niang, Amani, Sadiki, Vanhouette, Lapoussin; David, Ivanovic. All.:Pocognoli

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Angelino; Celik, Pisilli, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Baldanzi; Shomurodov. All.: Juric

Foto: Instagram Roma