Le ultimissime sulle probabili formazioni di Union Berlino-Napoli

Domani alle 20:45 il Napoli scenderà in campo contro l’Union Berlino per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Dubbio in attacco per Garcia, con Simeone favorito nel ballottaggio con Raspadori. In difesa dovrebbe esserci Ostigard al fianco di Natan. A centrocampo verso la conferma Cajuste per completare la linea mediana con Lobotka e Zielinski. Per i tedeschi difesa a 3 con Leonardo Bonucci. In avanti la coppia Becker-Behrens.

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Doekhi, Bonucci, Leite; Knoche, Tousart, Kral, Laidouni, Gosens; Becker, Behrens. All. Fischer

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Garcia

Foto: Instagram Napoli