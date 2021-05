Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Sampdoria

Gara senza ossessioni di classifica quella tra Udinese e Sampdoria alla Dacia Arena. Due squadre salve, senza obiettivi, che giocheranno a viso aperto.

In casa Udinese ultima in casa per la squadra di Gotti, che è alle prese con una lunga lista di assenti. Pereyra giocherà alle spalle di Okaka, con Makengo titolare per l’indisponibile Arslan. In difesa fuori anche Nuytinck e De Maio, giocano Becao e Zeegelaar con Bonifazi.

Per la Sampdoria, Silva non recupera, in mezzo al campo sarà ancora Ekdal ad affiancare Thorsby. In avanti Gabbiadini e Keita, leggermente favorito su Quagliarella.

Queste le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Nahuel Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente.

Allenatore: Gotti.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Keita Balde, Quagliarella (Gabbiadini).

Allenatore: Ranieri.

