Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Salernitana

Questa sera alle 18.45 alla Dacia Arena il recupero di Udinese-Salernitana, gara della 19esima giornata di campionato.

In casa friulana out lo squalificato Molina e gli infortunati Beto e Pereyra. Tutto sulle spalle di Deulofeu, affiancato da uno tra Success e Pussetto. Possibile una chance a centrocampo per Samardzic, favorito su Arslan.

Anche Nicola deve rinunciare agli squalificati Djuric e Mazzocchi. Sepe in porta stringerà i denti, mentre ci sarà Zortea sulla destra. Bonazzoli con Ribery davanti. Conferme sull’undici che ha battuto la Samp.

Queste le probabili formazioni dell’incontro.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Perez; Soppy, Samardzic, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Pussetto. All. Cioffi.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Fazio, Radovanovic, Gyomber; Ranieri, Ederson, Bohinen, L.Coulibaly, Zortea; Bonazzoli, Ribery. All. Nicola.

FOTO: Twitter Salernitana