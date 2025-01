Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Roma

Alle 15 la Roma va a Udine per cercare di risalire la classifica.

In casa friulana, Runjaic dovrebbe scegliere la coppia Thauvin-Lucca: Sanchez possibile soluzione a gara in corso. Possibile staffetta a sinistra tra Kamara e Zemura, quest’ultimo in vantaggio per partire da titolare. In difesa non c’è lo squalificato Solet: gioca Touré.

Per la Roma, si rivedono Soulé e Pellegrini sulla trequarti alle spalle di Dovbyk. Riposa Dybala anche in vista della gara decisiva in Europa League contro l’Eintracht. Conferme in mezzo, dove Pisilli si accomoda in panchina insieme a Cristante tornato a disposizione. In difesa torna Mancini accanto a Hummels e Ndicka.

Queste le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Touré; Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Runjaic

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri

Foto: sito Udinese