Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Roma

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Udinese e Roma per la trentaduesima giornata di Serie A. Spinazzola e Pellegrini dovrebbero partire dalla panchina a vantaggio di Angelino e Aouar. Tornano anche Karsdorp e Ndicka in difesa, mentre in avanti ci sono sia Lukaku che Dybala. Cioffi senza gli infortunati Lovric e Thauvin, ma con il ritorno di Lucca dopo la squalifica.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Perez; Ehizibue, Zarraga, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Lucca. All. Cioffi

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Paredes, Cristante; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

Foto: Instagram roma