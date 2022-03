Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Roma

Dopo il deludente pareggio casalingo col Verona, la Roma ha ingranato la terza conquistando tre partite con lo stesso risultato: 1-0. I giallorossi tornano a pensare al campionato dopo l’affermazione in Olanda contro il Vitesse e scenderanno in campo domani alle 18 contro l’Udinese, che necessita di punti per distanziare ulteriormente la zona calda della classifica. Cioffi continua ad affidarsi al tandem offensivo Deulofeu-Beto, mentre Nuytinck non dovrebbe essere nell’undici titolare. Mourinho conferma Zalewski a sinistra e rilancia Oliveira, match-winner giovedì, a metà campo. Di seguito le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Mari, Perez; Molina, Pereyra, Arslan, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. All. Cioffi