Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Napoli

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Udinese e Napoli per la quindicesima giornata di Serie A. Nei padroni di casa Runjaić potrebbe tornare con la difesa a tre, mentre la coppia d’attacco dovrebbe essere Lucca-Thauvin. In casa Napoli, invece, una sola novità per Conte rispetto alla sfida contro la Lazio: a sinistra, al posto dell’infortunato Kvaratskhelia, pronto David Neres.

UDINESE (3-5-2): Sava; Giannetti, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Lucca, Thauvin. All.: Runjaic

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All.: Conte

Foto: Instagram Napoli