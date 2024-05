Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Napoli

Napoli chiamato a tornare alla vittoria domani, al Bluenergy Stadium, contro un’Udinese in cerca di punti fondamentali per la corsa alla salvezza. Di seguito le probabili scelte di formazione dei due allenatori Fabio Cannavaro e Francesco Calzona in vista della sfida tra friulani e partenopei, con il tecnico azzurro che avrà Zielinski, Kvaratskhelia e Raspadori tra i giocatori indisponibili:

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Joao Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Zarraga, Kamara; Samardzic, Pereyra; Lucca. Allenatore: Cannavaro

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Lindstrom. Allenatore: Calzona

Foto: Twitter Napoli