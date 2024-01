Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Milan

Il posticipo di domani sera in Serie A vede in campo Udinese e Milan.

In casa friulana, Cioffi ripropone in attacco con Lucca unica punta supportato da Pereyra Confermato il centrocampo visto a Firenze con un’eccezione: Samardzic dovrebbe partire dalla panchina. Dentro Payero. Ancora Okoye tra i pali così come il trio difensivo con Ferreira, Perez e Kristensen.

In casa Milan, possibile la conferma totale dell’undici che ha battuto la Roma. Quindi davanti c’è Giroud coadiuvato da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle sue spalle. Ancora titolare Adli accanto a Reijnders in mediana. Dietro riproposto Gabbia al fianco di Kjaer, con Theo nel ruolo naturale di terzino sinistro e a destra Calabria. In porta Maignan.

Queste le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca. All. Cioffi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

Foto: sito Udinese