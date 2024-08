Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Lazio

Domani alle 18.30 scenderanno in campo Udinese e Lazio per la seconda giornata di Serie A. Ekkelenkamp e Karlstrom scalpitano per una maglia dal primo minuto. Sanchez è ai box così come Pizarro. Davanti pochi dubbi, gioca Lucca come terminale offensivo. Baroni va verso la conferma della formazione vista contro il Venezia. In mezzo però aumentano le quotazioni di Vecino al posto di Rovella.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Ebosele, Payero, Lovric, Kamara; Thauvin, Brenner, Lucca

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni

Foto: x lazio