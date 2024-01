Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Lazio

Domani alle 15.00 scenderanno in campo Udinese e Lazio per la diciannovesima giornata di Serie A. Nessuna novità in casa Udinese dal punto di vista degli indisponibili. Ballottaggio in porta, con Okoye che ha ben figurato contro il Bologna e potrebbe essere confermato. In mezzo riconfermati Payero, Walace e Lovric. Davanti Lucca con Pereyra in appoggio. Sarri costretto a rinunciare ancora a Immobile e Luis Alberto. In difesa possibile ritorno dal primo minuto per Romagnoli, mentre a centrocampo è ballottaggio aperto tra Kamada e Vecino. Nel tridente verso la conferma Isaksen con Castellanos e Zaccagni.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Joao Ferreira, Nehuen Perez, Kristensen; Kamara, Payero, Walace, Lovric, Ebosele; Pereyra; Lucca. All. Cioffi

LAZIO (4-3-3: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendozi, Rovella, Kamada; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

Foto: Twitter Lazio