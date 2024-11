Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Juventus

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Udinese e Juventus per l’undicesima giornata di Serie A. Koopmeiners potrebbe tornare titolare nella Juve contro l’Udinese, così come Yildiz. Motta ha annunciato invece che Nico Gonzalez e Douglas Luiz saranno ancora out. Si va verso il 4231 con Gatti-Kalulu come coppia di centrali. Nell’Udinese cambio obbligato in difesa vista la squalifica di Touré ne possibile rilancio di Thauvin dal primo minuto.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Davis, Thauvin. All. Runjaic

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta

