Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Inter

Alle 15 domani, l’Inter è ospite dell’Udinese, in una gara delicata, con i nerazzurri chiamati al riscatto dopo il derby perso e gli stessi friulani chiamati a delle risposte dopo il 3-0 subito a Roma.

In casa Udinese, possibile 3-5-2, con il tecnico tedesco che dovrebbe rinunciare al tridente visto in queste prime uscite. Lovric ed Ekkelnkamp mezzali al fianco di Karlstrom. In attacco Lucca è in vantaggio su Davis per affiancare Thauvin.

In casa Inter, ovviamente modulo a specchio con il consolidato 3-5-2 di Inzaghi. Frattesi scenderà in campo al posto dell’infortunato Barella. In difesa potrebbe potrebbe cambiare la catena di destra, con Bisseck e Darmian in vantaggio su Pavard e Dumfries. In attacco confermati Lautaro e Thuram.

Queste le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Okoye; Tourè, Bijol, Kabasele; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Runjaic

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.All. Inzaghi

Foto: sito Udinese