Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Inter

L’Inter va a Udine per provare ad ottenere altri punti pesanti che l’avvicinerebbero allo scudetto. Contro ci sarà un Udinese desideroso di punti per la zona salvezza.

In casa friulana, Cioffi dovrebbe confermare il 3-5-2. Ballottaggio in attacco, con Thauvin, certo del posto, al suo fianco se la giocano Success e Pareyra. In caso di scelta di quest’ultimo, sarebbe un 3-5-1-1.

In casa Inter, Inzaghi ritrova Sommer tra i pali. De Vrij e Bastoni, così come Cuadrado, non convocati per la trasferta di Udine. Carlos Augusto sarà titolare in difesa, da braccetto, con Pavard e Acerbi Arnautovic recuperato: torna a disposizione ma in attacco partiranno Lautaro e Thuram.

Queste le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira, Bijol, Perez; Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin; Success. All. Cioffi

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Foto: sito Udinese