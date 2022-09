Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Inter

Alla Dacia Arena, mezzogiorno di fuoco tra Udinese e Inter, per i piani altissimi della classifica, con i friulani avanti di un punto sui nerazzurri.

In casa Udinese, Sottil ritrova Nuytinck in difesa, favorito su Ebosse. In avanti confermata la coppia Beto-Deulofeu.

In casa Inter, tornano titolari Handanovic e Lautaro. Out Calhanoglu per un problema muscolare: al suo posto Gagliardini leggermente favorito su Mkhitaryan. Acerbi favorito su de Vrij in difesa. Da valutare anche Brozovic, che non è al meglio, ma ha recuperato per la partita. In avanti Lautaro-Dzeko.

Queste le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck , Nehuen Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore: Andrea Sottil.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Gosens; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

