Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Atalanta

Alle 15 domani, l’Atalanta va in casa dell’Udinese per cercare di riprendersi il primo posto in classifica dopo aver saltato la scorsa giornata per le gare di Supercoppa.

In casa Udinese, out Lucca, squalificato. Con Sanchez non ancora al 100% è probabile che Runjaic scelga Bravo da accoppiare a Thauvin. In difesa, dopo il buon esordio, va verso la conferma Solet con Bijol e Kristensen a completare il pacchetto arretrato. Un paio di dubbi in mediana: a sinistra è ballottaggio aperto tra Zemura e Kamara mentre nel trio di interni Payero pare ancora in vantaggio su Ekkelenkamp ma le cose potrebbero anche cambiare.

Per l’Atalanta, rientri importanti ma anche qualche assenza per la squadra di Gasperini: sia Kolasinac che Bellanova sono tornati in gruppo. I rispettivi problemi a caviglia e ginocchio sono superati. Out invece Cuadrado e Retegui faranno di tutto per esserci contro la Juventus. Davanti spazio a De Ketealere e Lookman con Pasalic, Brescianini e Samardzic che si giocano una maglia.

Queste le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet, Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Thauvin, Bravo. All. Runjaic.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Samardzic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.

Foto: sito Udinese