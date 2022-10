Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Atalanta

Alle 15 domani, match di cartello della 9a giornata di Serie A è Udinese-Atalanta, una gara tra due squadre che stanno volando e che occupano i primissimi posti in classifica.

In casa Udinese, si va verso la formazione tipo, un 3-5-2 per Sottil, con Beto e Deleufeu in avanti. Nella difesa a 3, Becao, Bijol e Nehuen Perez.

In casa Atalanta è emergenza in difesa. Gasperini perde Toloi, nella difesa a 3 spazio a Scalvini, Demiral e Okoli. In attacco ancora out Zapata, spazio a Lookman e Muriel.

Queste le probabili formazioni:

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Nehuen Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore: Sottil.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini, Demiral, Okoli; Hateboer, Koopmeiners, De Roon, Soppy; Ederson, Lookman; Muriel. Allenatore: Gasperini.

Foto: sito Udinese