Le ultimissime sulle probabili formazioni di Ucraina-Italia

Gara decisiva per l‘Italia per le qualificazioni a Euro 2024. Gli azzurri sfidano l’Ucraina, a Leverkusen, per le note vicende belliche in Ucraina. Basterà un pareggio per qualificarsi in Germania a giugno.

In casa Italia, Spalletti ha annunciato 4-5 cambi rispetto alla Macedonia del Nord. Scamacca in vantaggio su Raspadori per il ruolo di centravanti nel tridente, completato da Politano, preferito a Berardi e Chiesa che ha dimostrati di stare bene. Frattesi prende il posto di Bonaventura a centrocampo, reparto dove Jorginho è confermato in regia. Dietro Di Lorenzo torna dalla squalifica: Darmian gli lascia spazio sulla destra. Mancini in vantaggio su Gatti in difesa al fianco di Acerbi. A sinistra confermato Dimarco.

Per l’Ucraina, possibile 4-2-3-1 per Rebrov, che si dovrebbe affidare a Dobvik come unica punta.

Queste le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Politano, Scamacca, Chiesa. CT Spalletti

UCRAINA (4-2-3-1): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Dobvik. CT Rebrov

Foto: sito FIGC