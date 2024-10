Le ultimissime sulle probabili formazioni di Twente-Lazio

La Lazio va in casa del Twente in Olanda per la terza giornata della prima fase di Europa League. In Olanda si gioca alle 21 domani.

In casa olandese, Lammers, ex Empoli tra le altre, è il centravanti rifornito da capitan Van Wolfswinkel, Steijn e Van Bergen.

In casa Lazio, riposa Castellanos, da centravanti gioca Dia con Tchaouna, Pedro e Zaccagni nel trio di trequartisti alle spalle. Assente lo squalificato Noslin. In mezzo spazio a Vecino e Dele-Bashiru. Out Guendouzi. Dietro debutto biancoceleste per Gigot, che farà coppia con Romagnoli. Ancora indisponibile Lazzari: c’è Marusic con Pellegrini a sinistra. E in porta gioca Mandas.

Queste le probabili formazioni:

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Vlap, Regeer; Van Wolfswinkel, Steijn, Van Bergen; Lammers. All. Oosting

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Dia. All. Baroni

Foto: sito Lazio