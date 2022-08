Le ultimissime sulle probabili formazioni di Twente-Fiorentina

Domani alle 19 alDe Grolsch Veste si affronteranno Twente e Fiorentina per il ritorno dei playoff di Conference League. I viola potranno andare in Olanda forti della vittoria per 2-1 ottenuta al Franchi la settimana scorsa. Italiano potrebbe stupire ancora e fare ben nove cambi rispetto l’ultima uscita di campionato contro l’Empoli. Al centro della difesa rientrerà Igor dopo le assenze in questo avvio di stagione a causa di un infortunio. Biraghi tornerà sulla fascia sinistra, così come è possibile il ritorno dal 1′ di Lorenzo Venuti (al momento in pole su Dodò). A centrocampo confermato il solo Bonaventura, davanti alla difesa dovrebbe tornare Ambrabat con Duncan alla sua sinistra. Nel tridente spazio a Sottil e Nico Gonzalez con Cabral favorito su Jovic per guidare l’attacco viola.

Twente (4-2-3-1): Unnerstal; Smal, Pleguezuelo, Propper, Brenet; Sadilek, Zerrouki; Misidjan, Vlap, Rots; van Wolfswinkel.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat, Bonaventura; Gonzalez, Cabral, Sottil.

Foto: Twitter Fiorentina